İzmit’in yeni üniversite hastanesi açılmaya hazır

2020 yılında açılarak Kocaeli’nin üçüncü üniversitesi olan KOSTÜ, bugünlerde de kente yeni bir üniversite hastanesi kazandırmaya hazırlanıyor. Üniversite hastanesi için yaklaşık 1 yıldır çalışan üniversite yönetimi hazırlık sürecini tamamladı ve gerekli adımları attı. İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzeri Kanlıbağ mevkiindeki 7 katlı bina hastane binası olarak tutuldu ve hastane binası olarak hazırlandı. Bina içi hastane ihtiyaçlarınca donatılırken dışında ise giydirme işlemleri yapıldı. Hastanenin ne zaman açılacağı merak edilirken edinilen bilgiye göre binada hazırlıklar sona erdi, Ramazan Bayramı sonrası açılış yapılacak. ‘Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ adıyla hizmet verecek hastanenin en geç nisan ayı sonunda açılması bekleniyor.