Gölcük’teki festival başlıyor

Sokak Lezzetleri Festivali, 13 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Gölcük Kavaklı Sahili’nde Kongre Merkezi’ne komşu bölgede düzenlenecek olan festival 17 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Festival kapsamında sokak lezzetleri kent insanıyla buluşturulurken ücretsiz konserler de düzenlenecek. İlk konser 13 Nisan, saat 19.00’da sahne alacak sanatçı Fatoş tarafından verilecek. Piyanist Uğur Karahan’ın da sahne alacağı festivalin ikinci günü olan 14 Nisan Pazar günü, saat 19.00’da ise Mehmet Durak ile Horon Gecesi yaşanacak. Sokak lezzetlerin yer alacağı festivalde indirim fuarı, yöresel ürünler, çocuk aktiviteleri de olacak.