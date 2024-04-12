Recep Durul: Buzkıran gemisi gibi olacağız

“HAK ETTİĞİ YERE GELECEK”

Başkan Recep Durul, kalan maçlarda en iyi mücadeleyi vereceklerini söylerken, “ Ramazan Bayramımız kutlu olsun. Camiamız stratejik bir sürece girdi. Kendi içimizde yani ligde de bir mücadelemiz var. Bu mücadelenin içinden en iyi şekilde çıkacağız. Sahamızın 1 maç kapanması, okyanusta giderken karşımıza çıkan bir engel ve bir buzkıran gemisi gibi bunları kıra kıra gideceğiz. İyi bir çıkış yakaladık. Moralimiz iyi, inşallah bu enerji ve sinerji ile bu camia hak ettiği yere gelecek. 5 lig1 de finalimiz var. İnanıyorum ki namağlup şekilde, tüm maçlarımızı alarak şampiyonluğa ulaşacağız” sözlerine yer verdi.