Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
12 Nis 2024 - 13:35- Spor G:

Recep Durul: Buzkıran gemisi gibi olacağız

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor Başkanı Recep Durul Giresunspor maçından önce camiaya mesaj verdi. Durul, engelleri tek tek aşacaklarının altını çizdi

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Recep Durul: Buzkıran gemisi gibi olacağız mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“HAK ETTİĞİ YERE GELECEK”

Başkan Recep Durul, kalan maçlarda en iyi mücadeleyi vereceklerini söylerken, “ Ramazan Bayramımız kutlu olsun. Camiamız stratejik bir sürece girdi. Kendi içimizde yani ligde de bir mücadelemiz var. Bu mücadelenin içinden en iyi şekilde çıkacağız. Sahamızın 1 maç kapanması, okyanusta giderken karşımıza çıkan bir engel ve bir buzkıran gemisi gibi bunları kıra kıra gideceğiz. İyi bir çıkış yakaladık. Moralimiz iyi, inşallah bu enerji ve sinerji ile bu camia hak ettiği yere gelecek. 5 lig1 de finalimiz var. İnanıyorum ki namağlup şekilde, tüm maçlarımızı alarak şampiyonluğa ulaşacağız” sözlerine yer verdi.

# Ramazan, VAR, başkan

12 Nis 2024 - 13:35 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.060.686 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL