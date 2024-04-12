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- Eğitim

Eğitimde yeni müfredat bu ay açıklanacak

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Eğitimde yeni müfredat çalışmalarının son aşamasına gelindi. Yeni öğretim programlarına ilişkin detaylar, bu ay açıklanacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak müfredat, kademeli olarak uygulanacak.

Eğitimde yeni müfredat bu ay açıklanacak mask
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Ders içerikleri sadeleşecek, saatlerde değişiklik olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni öğretim programına ilişkin çalışmanın sonuna geldi. Yeni müfredat bu ay açıklanacak. Uygulama, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda başlayacak.

Yeni müfredatın sloganı; 'İyi insan yetiştirmek' olacak. Güncellenen müfredatla birlikte ders içerikleri de değişecek. Konular sadeleştirilecek. Öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanmalarının önü açılacak.

Yeni müfredatta, 'Bütünleşik Eğitim Modeli' esas alınacak. Öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyen sistem oluşturulacak.

Öğrenciler, proje geliştirmeye teşvik edilecek. Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak olan müfredatta seçmeli ders sayısı da artırılacak.

Kaynak: TRT HABER

# yeni, sosyal

12 Nis 2024 - 13:37 Kocaeli/ İzmit- Eğitim --- Okunma

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