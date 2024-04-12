ATM'lerde yeni dönem başlıyor

Türkiye'deki yüksek enflasyon oranları, günlük yaşamın birçok alanında olduğu gibi, bankacılık sektöründe de önemli değişikliklere yol açıyor. Bu değişikliklerden en dikkat çekici olanı, ATM'lerden çekilebilecek banknotların değerindeki yeniden yapılandırma oldu. Bankalar tarafından alınan karar sonrasında ATM'lerde bir devir daha sonra erecek. Ramazan Bayramı sonrasında uygulamaya geçilerek yeni bir dönem başlayacak. ATM'lerde tuşlara bassanız da alamayacaksınız. Yeni düzenlemeyle, ATM'lerden artık 10 ve 20 TL'lik banknotlar çekilemeyecek.

Türkiye'deki yüksek enflasyon oranları, günlük yaşamın birçok alanında olduğu gibi, bankacılık sektöründe de önemli değişikliklere yol açıyor. Bu değişikliklerden en dikkat çekici olanı, ATM'lerden çekilebilecek banknotların değerindeki yeniden yapılandırma oldu. Babuşçu'nun ifadelerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde bastığı her 5 yeni banknottan 4'ü 200 TL değerinde. Bu durum, ATM'lerin para çekme ve yatırma işlemlerinde kullanılan banknot çeşitliliğini de etkiledi.

Yüksek enflasyon ve artan hayat maliyetleri nedeniyle, 200 liralık banknotların kullanımının artması, bankaları 10 ve 20 TL'lik banknotları ATM'lerde yer vermeme kararı almaya itti.

Bankaların bu yeni uygulaması, bayram sonrasında Türkiye'nin dört bir yanındaki ATM'lere yayılacak. Böylece, vatandaşlar artık ATM'lerden 10 ve 20 TL yerine, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar çekebilecekler.

Bu durum, özellikle küçük tutarlarda nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.

Kaynak: Karar