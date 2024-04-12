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Derincespor Iğdır’da

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2.Lig Kırmızı Grup’ta düşme hattının hemen üzerinde yer alan Derincespor, 34.hafta maçında deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertli ekip, 15.00’de başlayacak maçtan puan alıp, rahatlamak istiyor.

Kenan Meriç
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Derincespor Iğdır’da
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KASTAMONUSPOR’U ELİNDEN KAÇIRMIŞTI

Geçen hafta sahasında şampiyon adayı Kastamonuspor ile karşılaşan Derincespor, maçın ilk yarısını çok üstün oynamasına rağmen girdiği pozisyonları değerlendirememişti. 0-0 biten maçta galibiyeti kaçıran temsilcimiz, bu kez Play-Off yarışı yapan Iğdır deplasmanından puan almaya çalışacak. Averajla 33 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan Derincespor, 64 puanla ligde üçüncü sırada yer alan Iğdırspor karşısında puan almaya çalışacak.

VOLKAN VE OKAN DA YOK

Derincespor’da zorlu Iğdırspor deplasmanı öncesinde eksik oyuncularda var. Son maçta sakatlanan stoper Volkan Altınsoy ile iki hafta önce İnegölspor karşılaşmasında sakatlanan Okan Baydemir, Iğdırspor maçının kadrosunda yer almayacaklar. Ayrıca sakatlığı yüzünden iki haftadır oynayan kaleci Eray Birnican da kadroda olmayacak. Sakatlıkları düzelen, takımla birlikte çalışmalara çıkan Ömer Faruk Çalışkan ile Tarık Mayhoş da fizik olarak hazır değiller. 

 

 

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.AMED SPORTİF FAALİYETLER

32

22

8

2

71

24

74

2.GMG KASTAMONUSPOR

32

21

8

3

55

23

71

3.IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

32

18

10

4

53

24

64

4.24ERZİNCANSPOR

33

18

8

7

54

30

62

5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

32

17

7

8

56

39

58

6.İSKENDERUNSPOR A.Ş.

32

16

5

11

57

43

53

7.ISPARTA 32 SPOR

32

17

2

13

38

37

53

8.İNEGÖLSPOR

32

12

8

12

43

44

44

9.SOMASPOR

32

12

8

12

36

39

44

10.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

32

11

9

12

38

46

42

11.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR

33

10

10

13

26

26

40

12.FETHİYESPOR

32

9

13

10

40

42

40

13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

33

10

5

18

22

37

35

14. ARNAVUTKÖY BLD.

32

8

10

14

39

44

34

15.BELEDİYE DERİNCE SPOR

32

8

9

15

32

33

33

16.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

33

8

9

16

39

59

33

17.SARIYER

32

7

10

15

36

46

31

18.DENİZLİSPOR

32

7

7

18

30

49

28

19.UŞAK SPOR A.Ş.

32

1

2

29

13

93

5

 

# hafta, VAR, Derince

12 Nis 2024 - 14:51 Kocaeli/ Derince- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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