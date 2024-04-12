Derincespor Iğdır’da

KASTAMONUSPOR’U ELİNDEN KAÇIRMIŞTI

Geçen hafta sahasında şampiyon adayı Kastamonuspor ile karşılaşan Derincespor, maçın ilk yarısını çok üstün oynamasına rağmen girdiği pozisyonları değerlendirememişti. 0-0 biten maçta galibiyeti kaçıran temsilcimiz, bu kez Play-Off yarışı yapan Iğdır deplasmanından puan almaya çalışacak. Averajla 33 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan Derincespor, 64 puanla ligde üçüncü sırada yer alan Iğdırspor karşısında puan almaya çalışacak.

VOLKAN VE OKAN DA YOK

Derincespor’da zorlu Iğdırspor deplasmanı öncesinde eksik oyuncularda var. Son maçta sakatlanan stoper Volkan Altınsoy ile iki hafta önce İnegölspor karşılaşmasında sakatlanan Okan Baydemir, Iğdırspor maçının kadrosunda yer almayacaklar. Ayrıca sakatlığı yüzünden iki haftadır oynayan kaleci Eray Birnican da kadroda olmayacak. Sakatlıkları düzelen, takımla birlikte çalışmalara çıkan Ömer Faruk Çalışkan ile Tarık Mayhoş da fizik olarak hazır değiller.

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU