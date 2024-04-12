Gülleri: Oyunumuza güveniyorum

“IĞDIR ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM”

Taner Gülleri, Kastamonuspor maçının ilk 45 dakikasındaki futbolu diğer karşılaşmalara da taşımak istediklerini belirterek, “Kastamonuspor maçının ilk 45 dakikasında mükemmel oynadık. Net pozisyonlar bulduk, atamadık. Diğer maçlarda bunları atmıştık. Iğdır FK bu ligin bütçeli takımlarından biri. Kadrolarında çok üst düzey oyuncular var. Bizde son haftalarda iyi oynuyoruz. Rakip kim olursa olsun, ezilmeden mücadele ediyoruz. Futbolcularımla bu maçın analizini yaptık. En çok da oyunumuza güveniyorum. Bu maçtan puanla ayrılacağımıza inanıyorum” dedi.