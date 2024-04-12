Hamas liderinin oğulları ve torunları için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bayramın 1. günü İsrail tarafından düzenlenen saldırıda, Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin oğulları Hazem, Amir ve Muhammed Haniye ile torunları hayatını kaybetmişti. Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Haniye’nin oğulları başta olmak üzere saldırılarda hayatını kaybeden tüm Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Adapazarı Orhan Gazi Cami’de cuma namazı sonrasında kılınan namazın ardından Filistin için dua edildi. Yapılan dualarla birlikte İsrail’i protesto eden kalabalık, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: İHA