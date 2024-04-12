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Kağıtspor için hayati maç

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Erkekler Basketbol 1.Lig’de zor günler geçiren Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, yarın en kritik maçlarından birine çıkıyor. Mavi-Beyazlı ekip, bir puan altında bulunan Ankara Ormanspor ile karşılaşacak. Ankara’daki karşılaşma 18.15’de başlayacak.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Kağıtspor için hayati maç mask
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ANKARA’DA ORMANSPOR İLE OYNUYOR

Geçen hafta sahasında İzmir Bornova Belediyespor’u mağlup eden Kağıtspor, düşme hattının üzerine çıkmıştı. 32.maçında 12.galibiyetini alan, 44 puanı bulunan Mavi-Beyazlı ekip, yarın 32 maçta 11 galibiyet 43 puanla düşme hattındaki Ormanspor’a konuk olacak.

İLK MAÇI KAYBETMİŞTİ

Kağıtspor, bir puan altında bulunan rakibini yenmesi halinde çok büyük avantaj sağlayacak. Ankara Sait Zarifoğlu Spor Salonu’ndaki karşılaşma 18.15’de start alacak. Ligin ilk yarısında İzmit’te oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 85-83 kaybetmişti. İkili averajda rakibine üstünlük sağlaması için Kağıtspor’un bugünkü maçı kazanması gerekiyor. 

# hafta, İzmit

12 Nis 2024 - 14:58 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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