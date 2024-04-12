12 Nis 2024 - 14:58 - Spor

Kağıtspor için hayati maç

Erkekler Basketbol 1.Lig’de zor günler geçiren Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, yarın en kritik maçlarından birine çıkıyor. Mavi-Beyazlı ekip, bir puan altında bulunan Ankara Ormanspor ile karşılaşacak. Ankara’daki karşılaşma 18.15’de başlayacak.