Kağıtspor için hayati maç

ANKARA’DA ORMANSPOR İLE OYNUYOR
Geçen hafta sahasında İzmir Bornova Belediyespor’u mağlup eden Kağıtspor, düşme hattının üzerine çıkmıştı. 32.maçında 12.galibiyetini alan, 44 puanı bulunan Mavi-Beyazlı ekip, yarın 32 maçta 11 galibiyet 43 puanla düşme hattındaki Ormanspor’a konuk olacak.
İLK MAÇI KAYBETMİŞTİ
Kağıtspor, bir puan altında bulunan rakibini yenmesi halinde çok büyük avantaj sağlayacak. Ankara Sait Zarifoğlu Spor Salonu’ndaki karşılaşma 18.15’de start alacak. Ligin ilk yarısında İzmit’te oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 85-83 kaybetmişti. İkili averajda rakibine üstünlük sağlaması için Kağıtspor’un bugünkü maçı kazanması gerekiyor.