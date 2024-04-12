Haydi Darıca GB

KUŞADASISPOR İLE OYNAYACAK

Geçen haftaya bay geçen Darıca GB, düşme hattında bulunan takımlarında puan kaybetmesiyle ligdeki konumunu korudu. Son üç haftaya 19 puanla averajla düşme hattının hemen üzerinde giren Sarı-Yeşilli ekip, pazar evinde 42 puanla Play-Off yarışı yapan Kuşadasıspor’u konuk edecek. Son iki aydır yönetimini değiştiren, ekonomik sorunlarını aşan Darıca GB, maçlara daha moralli çıkıyor. Sarı-Yeşilli ekip, Kuşadasspor ile oynayacağı maçı kazanıp, ligde kalma yolunda avantaj sağlamak istiyor. Darıca Stadı’nda 15.00’de başlayacak maça Sarı-Yeşilli ekibin taraftarlarının da çok büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

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