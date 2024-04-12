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Haydi Darıca GB

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3.Lig’de bu sezon zor günler geçiren Darıca GB, son üç haftaya düşme hattında giriyor. Sarı-Yeşilli ekip, Pazar günü sahasında çok kritik bir maça çıkacak, Kuşadasıspor’u konuk edecek. Darıca Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Haydi Darıca GB mask
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KUŞADASISPOR İLE OYNAYACAK

Geçen haftaya bay geçen Darıca GB, düşme hattında bulunan takımlarında puan kaybetmesiyle ligdeki konumunu korudu. Son üç haftaya 19 puanla averajla düşme hattının hemen üzerinde giren Sarı-Yeşilli ekip, pazar evinde 42 puanla Play-Off yarışı yapan Kuşadasıspor’u konuk edecek. Son iki aydır yönetimini değiştiren, ekonomik sorunlarını aşan Darıca GB, maçlara daha moralli çıkıyor. Sarı-Yeşilli ekip, Kuşadasspor ile oynayacağı maçı kazanıp, ligde kalma yolunda avantaj sağlamak istiyor. Darıca Stadı’nda 15.00’de başlayacak maça Sarı-Yeşilli ekibin taraftarlarının da çok büyük ilgi göstermesi bekleniyor. 

 

 

TFF 3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR

26

16

8

2

48

22

56

2. ERBAASPOR

25

14

9

2

46

16

51

3.BORNOVA 1877

25

14

4

7

45

30

46

4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR

25

11

9

5

39

23

42

5.SİLİVRİSPOR

25

11

9

5

31

21

42

6.KUŞADASISPOR

26

11

9

6

35

27

42

7.FATSA BELEDİYESPOR

25

9

9

7

23

22

36

8.BÜYÜKÇEKMECE

25

9

8

8

26

27

35

9.AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ

25

8

9

8

32

32

33

10.OSMANİYESPOR

26

8

5

13

27

30

29

11.1922 KONYASPOR

25

6

6

13

22

28

24

12.DARICA GB

25

4

7

14

15

32

19

13.BAYBURT

25

3

10

12

13

36

19

14.AKHİSARSPOR

25

5

4

16

22

57

19

15.SİVAS DÖRT EYLÜL

25

5

4

16

20

41

16

 

12 Nis 2024 - 14:59 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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