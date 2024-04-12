Kocaeli'de Hamas liderinin oğulları ve torunları için gıyabi cenaze namazı kılındı

CUMA SONRASI CENAZE NAMAZI KILINDI

7 Ekim'de, Filistin'de Hamas tarafından İsrail'e yönelik başlatılan Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail, Filistin'e yönelik şiddetli bir saldırı başlattı. 5 aydır tarafından süren saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybederken geçtiğimiz gün İsrail tarafından yapılan saldırıda Hamas Lideri İsmail Haniye'nin 3 oğlu, 4 torunu hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası Kocaeli Kültür Teşekkülleri öncülüğünde Cuma Namazı sonrası hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze kılındı. Fevziye Cami'nde kılınan cenaze namazına AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İZAYDAŞ Müdürü Muhammet Saraç, Kızılay Şubesi Başkanı İbrahim Pay, Yeşilay Başkanı Salih Işık başta olmak üzere pek çok isim katıldı.

İSLAM DÜNYASI ANLAMIYOR

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut kılınan namaz sonrası açıklamalarda bulundu. Akbulut şunları söyledi: Gazze’ deki soykırım ve bütün yoksunluklara rağmen şanlı direniş 6. Ayını da geride bıraktı. 6 gün savaşlarında bölgenin en güçlü ülkelerini dize getiren İsrail, neredeyse yirmi yıldır abluka altında tuttuğu Gazze direnişine karşı hiçbir askeri başarı elde edemedi. Gazze, direnişiyle, şehadetleriyle ders vermeye devam ediyor. İslam dünyası ise anlamıyor.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASINI TALEP EDİYORUZ

Dualarımız ısrarla devam edecek. Yardımlarımız, boykotumuz kesintisiz sürecek. Ne Gazze'de, ne başka coğrafyalarda tüm zulümlerin kökü kazınıp, tüm zalimlerden hesap sorulana kadar durmayacağız. Yeryüzünde direnişin ve umudun adı olan Gazze, zaferin de adı olacak inşallah. İsrail rejimi yani Siyonistler ile yapılmış tüm anlaşmalar tüm ülkelerce feshedilmesini, Siyonistleri besleyen tüm damarların en kısa sürede kurutulmasını talep ediyoruz. Çifte vatandaş olup İsrail vatandaşı olarak 7 Ekim'den sonra İsrail'e destek vermek üzere oraya gidenlerin tespit edilerek vatandaşlıktan çıkarılmalarını talep ediyoruz.

İSMAİL HANİYE'Yİ TEBRİK EDİYORUZ

Siyonizm’in en büyük can damarı olan ekonomik gücünü baltalayacak boykotu bir silah olarak kullanmaya devam edeceğiz. 'Hamas’a terör örgütü' diyen, Hamas lideri İsmail Haniye ve ailesi ile ilgili onlarca iftira atanların da bu olaylarla alakalı yaptıkları hiçbir açıklamayı samimi bulmadığımızı ilan ediyoruz. Ramazan Bayramı birinci gününde 3 oğlu ve 4 torunu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'yi tebrik ediyoruz. Ailesinden 60 kişiyi bu savaşta şehit veren bir liderliğin bozulmayan metaneti karşısında tüm azgın güçlerin diz çökeceğine inanıyoruz.

KARARLILIKLARINDAN DOLAYI KUTLUYORUM

Ramazan Bayramı vesilesiyle, Siyonist savaş makinesi karşısında gösterdikleri direnç, fedakârlık ve efsanevi kararlılıklarından dolayı kardeşlerimizi kutluyor, Aksa Tufan’ı savaşında ve Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda şehit edilen kardeşlerimize rahmet. Allah'tan yaralılara ve hastalara acil şifalar, Siyonist düşmanın hapishanelerindeki tutuklu ve mahkûmlara özgürlük; dünyanın tüm noktalarında İslam ümmetinin onurunu koruyan mücahitlerimize, Allah’ın izniyle yakın bir zamanda apaçık bir zafer nasip etmesini niyaz ediyoruz. Allah'ın dininin yardımcıları olacağız inşallah.