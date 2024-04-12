47 ilde 826 arsa satışa çıkıyor, online katılabilirsiniz

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 47 ilde, 826 muhtelif arsayı, yatırım yapmak isteyenler için avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor. 47 ilin merkezi noktalarındaki 826 arsa, yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkacak. Bakanlık, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı ile yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 24-25-26 Nisan tarihlerinde saat 10:30'da yapılacak müzayedelere online katılım da sağlanabilecek. İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Kırklareli, Konya, Mardin ve Mersin’deki arsalara talep yüksek

Konut, ticaret, sanayi ve idari tesis alanı niteliğindeki; Ankara'da 75, İstanbul'da 18, Kahramanmaraş'ta 38, Kırklareli'nde 43, Konya'da 89, Mardin'de 52, Mersin'de 61 muhtelif arsa için alıcılar gün sayıyor. Yüksek talep olan illerde katılım için başvurular başladı.

Açık artırmalar 24-25-26 Nisan günleri saat 10:30'da yapılacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezinde yapılacak açık artırmaya internet üzerinden de emlakmuzayede.com.tr teklif verilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi