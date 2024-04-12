Prof. Dr. Naci Görür 6 Şubat'ı işaret etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 08.44’te merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin, "Malatya Pütürge-Söğütlü’de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok, geçmiş olsun, sevgiyle" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi