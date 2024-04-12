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Prof. Dr. Naci Görür 6 Şubat'ı işaret etti

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bu sabah Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Prof. Dr. Naci Görür 6 Şubat'ı işaret etti mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 08.44’te merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin, "Malatya Pütürge-Söğütlü’de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok, geçmiş olsun, sevgiyle" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal

12 Nis 2024 - 15:23 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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