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Geçen sene ceset bulunan evde bu sene de 2 cansız beden bulundu

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Sakarya'nın Karasu ilçesindeki tatil sitesinde kötü kokuların gelmesi üzerine girilen dairede 2 erkeğin cansız bedeni bulundu. Aynı dairede geçen sene 61 yaşında bir erkek cesedi daha bulunmuştu.

Geçen sene ceset bulunan evde bu sene de 2 cansız beden bulundu mask
Geçen sene ceset bulunan evde bu sene de 2 cansız beden bulundu
Geçen sene ceset bulunan evde bu sene de 2 cansız beden bulundu
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Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerindeki bir tatil sitesinde meydana gelen olayda, kötü kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, daireye girdiklerinde çürümeye başlamış 2 erkek cesedi buldu. Yapılan incelemelerde cesetlerin Avni Çetinkaya (65) ve Yalçın Dereli’ye (58) ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cansız bedenler, otopsi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi. Kişilerin kesin ölüm sebepleri otopsiden sonra netlik kazanacak.

Geçen sene ceset bulunan evde bu sene de 2 cansız beden bulundu

Öte yandan, aynı dairede 2 Nisan 2023'de kalp damar hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden İsmail Aydemir'in (61) de cansız bedeni bulunmuştu. Hayatını kaybeden Aydemir, Çetinkaya ve Dereli'nin aynı dairede hissedar oldukları öğrenildi.

Geçen sene ceset bulunan evde bu sene de 2 cansız beden bulundu

"CAMA DOĞRU YAKLAŞINCA KOKU GELDİĞİNİ FARK ETTİK"

Olayı anlatan Çağatay Genç, "Komşularımız sabah kahvaltıya bize gelirken kızları camlardaki sinekleri fark etmiş. Durumu ev sahibin yakınlarına bildirmişler. Onlarında bir süredir haber alamadıklarının bilgisi üzerine durumu yetkililere bildirdik. Ekipleri beklerken cama doğru yaklaşınca koku geldiğini fark ettik. Ekipler kapıyı açar açmaz yerde cesedi gördü ve içerideki bir oda da diğer cesedi buldular" dedi.

Geçen sene ceset bulunan evde bu sene de 2 cansız beden bulundu

Kaynak: İHA

# sevk

12 Nis 2024 - 15:25 Sakarya- Asayiş --- Okunma

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