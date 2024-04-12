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İYİ Parti’den Erdoğan-Akşener görüşmesine açıklama: “Bayramlaşma dışında hiçbir içeriği yok”

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İYİ Parti’den Genel Başkan Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayramda yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, görüşmenin bayramlaşma dışında bir içeriği olmadığı belirtildi.

İYİ Parti’den Erdoğan-Akşener görüşmesine açıklama: “Bayramlaşma dışında hiçbir içeriği yok” mask
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İYİ Parti’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Genel Başkan Meral Akşener’in bayramda yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, görüşmenin bayramlaşma dışında hiçbir içeriğinin olmadığı ifade edildi. “Bayramlaşma amacı ile nezaketen yapılan görüşme, farklı iddialarla partiye yönelik algı operasyonuna dönüştürülmüştür.” denilen açıklamada, görüşmeye ilişkin gerçek dışı haberler ve iddiaların ortaya konulduğu ifade edildi.

İYİ Parti’nin açıklamasında, söz konusu haberlerle partinin kurumsal kimliğine zarar verilmesinin amaçlandığı belirtildi.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından, 3,7 oy alan İYİ Parti’de Akşener seçimli olağanüstü kurultaya gitme kararı almış ve Akşener aday olmayacağını ilan etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

# parti, başkan, ifade

12 Nis 2024 - 16:12 - Siyaset --- Okunma

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