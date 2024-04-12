Korkunç cinayet! Boş sandığı tabancayı ateşleyen kişi arkadaşını öldürdü

Fatih'te, boş sandığı tabancayı ateşleyen kişi arkadaşının ölümüne neden oldu. Alınan bilgiye göre, 9 Nisan'da akşam saatlerinde Nişanca Mahallesi'ndeki apartman dairesinde U.R, boş sandığı tabancayı ateşleyerek arkadaşı S.G'yi vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, U.R. ile tabancanın sahibi J.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten öldürme" suçlarından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA