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12 Nis 2024 - 16:34- Asayiş G:

Korkunç cinayet! Boş sandığı tabancayı ateşleyen kişi arkadaşını öldürdü

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Alınan bilgiye göre, 9 Nisan'da akşam saatlerinde Nişanca Mahallesi'ndeki apartman dairesinde U.R, boş sandığı tabancayı ateşleyerek arkadaşı S.G'yi vurdu. Özbekistanlı S.G'nin, evde bulunan silah ile video çekip sosyal medya hesabından paylaşmak istediği öğrenildi.

Korkunç cinayet! Boş sandığı tabancayı ateşleyen kişi arkadaşını öldürdü mask
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Fatih'te, boş sandığı tabancayı ateşleyen kişi arkadaşının ölümüne neden oldu. Alınan bilgiye göre, 9 Nisan'da akşam saatlerinde Nişanca Mahallesi'ndeki apartman dairesinde U.R, boş sandığı tabancayı ateşleyerek arkadaşı S.G'yi vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, U.R. ile tabancanın sahibi J.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten öldürme" suçlarından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

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12 Nis 2024 - 16:34 AA İstanbul- Asayiş --- Okunma

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