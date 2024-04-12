SGK Uzmanı son dakika haberini verdi ‘Emekli maaşındaki son rakam sızdı’

Pek çok emekliye Ocak ayında yüzde 49,25 oranında bir maaş artışı gerçekleştirilmişti. Ancak bu zam oranından 6 bin 700 ve altında kök aylığı alan emeklilerine yansımamıştı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu.

Pek çok emekli açlık sınırının 16 bin TL olduğun bugünlerde maaşlarının yetersiz kalması konusunda eleştirilerini sosyal medyadan dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise emeklilerin haklı talebini Temmuz ayında karşılayacaklarını yerel seçim öncesi duyurmuştu.

Erdoğan’ın 6 aylık enflasyon verileri ışığında maaşlara artış yapacağı söyleminin ardından maaşlara ne kadar zam yapılacağı ise araştırılmaya başlandı. Birçok SGK uzmanı ise konu hakkında rakamları paylaşmaya başladı. Onlardan biri ise SGK Uzmanı Emin Yılmaz oldu.

Yılmaz, A Haber canlı yayınında emekli maaşlarını hesapladı. Yılmaz, “Ocak’ta 6,70, Şubat’ta 4,53 ve Mart’ta 3,16 enflasyon verisi açıklandı. Kısacası 3 aylık toplamda yüzde 15,05 zam kesin. Emeklilerin şu anda 1.710 liralık rakamı cepte diyebiliriz” dedi.

6 aylık enflasyon verilerine göre net rakamını açıklayan Yılmaz, “Ocak ve Haziran ayında enflasyon verisi tahmini yüzde 24 çıkması bekleniyor. Buna göre kabaca 25'e tamamlayarak en düşük taban Aylığı 12 bin 500 TL veya 15.000 TL olması muhtemel gözüküyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi