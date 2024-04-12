Kocaelispor, itiraza hazırlanıyor

BİR SONRAKİ MAÇ İBARESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Göztepe maçının ardından verilen cezayı, “ Kocaelispor Kulübü’nün, 03.04.2024 tarihinde oynanan Kocaelispor–Göztepe A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 112.000.-tl para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu, doğu maraton üst tribün 301-303, batı numaralı alt tribün 112-114, doğu maraton alt tribün 124 A-102-125 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine” ifadelerine yer vermişti.

PAZARTESİ BEKLENİYOR

Federasyonun yayınlamış olduğu ceza metninde blok kapatma cezasıyla ilgili olarak “bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakanın girişlerinin engellemesine” ifadesi dikkat çekiyor. Buna göre Kocaelisporlu taraftarların Göztepe maçından sonraki oynanacak olan Giresunspor maçında blok cezalarını çekmiş olması gerekiyor. Ancak federasyonun aynı maçın ardından verdiği seyircisiz oynama cezası kafaları karıştırıyor. Seyircisiz oynama cezasından dolayı blok cezaları geçerli kabul edilmezse Kocaelispor Kulübü evrensel hukukta yer alan “ne bis ne idem” yani kimse aynı suçtan iki kere ceza alamaz maddesini öne sürerek cezaya itiraz edecek.



