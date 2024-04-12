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Otoyolda hafif ticari araç ve iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde hafif ticari araç ile 2 motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otoyolda hafif ticari araç ve iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı mask
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Anadolu Otoyolu Sapanca geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, V.E. (29) idaresindeki 34 HVN 625 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile M.A. (49) idaresindeki 81 FN 911 ve E.B. (46) idaresindeki 34 EZJ 238 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle Anadolu otoyolunun İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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12 Nis 2024 - 18:35 İHA Sakarya- Asayiş --- Okunma

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