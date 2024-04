Maşukiye ve Sapanca’nın en büyük sorunu bungalovlar!

Özellikle son birkaç yılda deyimi yerindeyse adeta patlama yaşayan bungalovlar, her geçen gün artarak çoğalmaya devam ediyor. Bilhassa göl yamaçları, ormanlık alanlar gibi manzaralı yerlere yapılan bungalovlarla ilgili Türkiye Gazetesi yazarlarından Meryem Aybike Sinan, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Bu nedenle Sakarya'da adeta orman kalmadığını, Kocaeli Kartepe'de ise bungalovların yeni yeni çoğalmaya başladıklarını ifade eden Sinan'ın konuyla ilgili yazısı şu şekilde:

BUNGALOV İSTİLASI

"Ülkede bütün tabiat varlıklarımız paraya tahvil ediliyor ne yazık ki!

Ne tarihî ne kültürel ne de manevi eserlere ihtimam kaldı. Bir yerde para varsa her şey mübahtır anlayışı toplumun biricik geçer akçesi oldu. Ülkede her şey ama her şey talan ediliyor.

Bu aralar bütün ülke sathında bir bungalov merakı başladı. Ama ne merak! Dağ taş, bağ bahçe, dere yatağı, yol kenarı, meyvelikler, zeytinlikler, turunç bahçeleri, nehir kıyıları, göl kenarları, denize nazır bütün her yer bungalovların istilası altında.

EL İNSAF

Sapanca ilçesinde zaten dağda orman kalmadı. Göle nazır yamaçlar yazlık evler ve villalarla dolup taşmıştı çoktan. Şimdi de kalan yerler bungalovlarla doluyor. Çünkü bu bungalovların her biri birer turistik işletme. Geceliği 10 -15 bin liradan başlayan bu evlere özellikle İstanbul’dan ciddi ziyaretçi akını var! İpini koparan burada… Kimi işletmeler (!) gayriresmî olduklarından ziyaretçileri de gayri ahlaki oluyor! Yetmiş yaşındaki adamların 20 yaşlarındaki kızları gezdirmeye getirdikleri yerler oldu buralar… Mahalle aralarında bu kabilden işletme olur mu? El insaf!

DOĞAYI TAHRİP EDİYOR

Sapanca’ya kıyasla daha bakir kalabilen komşu ilçe Kartepe’de başlayan bungalov furyası bütün meyve bahçelerini alaşağı etti. Maşukiye en çok zarar gören beldelerin başında geliyor. Bölge halkı neredeyse evlerinin bahçelerine birer bungalov yaparak ek gelir elde etmenin telaşıyla bağını bahçesini kesiyor, doğanın uyumunu inanılmaz şekilde tahrip ediyor.

HERHANGİ BİR HASSASİYET YOK

İnsan sormadan edemiyor. Bu belediyeler hiç mi geleceği düşünmüyor?

Hiç kimse kusura bakmasın hiçbir parti ayırt etmeksizin iddia ediyorum ki bütün belediyeler birbirinin aynısı bu anlamda. Belediyelere çöreklenmiş kimi odaklar, bölgenin geleceğini gözden çıkarırcasına, doğayı mahvedercesine göz yumdukları ve izin verdikleri bu imar hileleriyle ülkeye ve topluma ne denli zarar verdiklerinin farkındalar mı?

Belediyelerin emin olunuz ki “çevre” konusunda herhangi bir hassasiyeti yok!

Çevre Bakanlığı iş işten geçmeden bu meseleye el atmalı, gerekli düzenlemeler yapılmalı ve meyve bahçelerinin, tarıma elverişli arazilerin, ormanların, göl ve nehir kıyılarının imar konusuna neşter vurmalı ve bu hayati mesele kesinlikle belediyelerin keyfine ve tasarrufuna bırakılmamalıdır.

İstanbul’u yaşanır olmaktan çıkaran kimi uygulamalar şimdi sözünü ettiğim civar illeri de esir almak üzere.

Bizden söylemesi…"

Kaynak: Türkiye Gazetesi