Bayramdan sonra emeklilerin hepsi ücretsiz faydalanacak

Seçim öncesi beklediği seyyanen zammı bulamayan emekliler, 10 bin lira seviyesinde maaşları ile hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyor.

EYT'lilerin de dahil edilmesiyle birlikte Türkiye'deki emekli sayısı 16 milyonu aşarken, emeklilere Hazine'den ayrılan pay her geçen yıl küçülmeye devam ediyor. Mevcut emekli maaşları ile toplumsal yaşama katılmaktan ve sosyal faaliyetlere dahil olmaktan uzak bırakılan emeklilerin büyük bir bölümü, sağlık hizmetlerinden de eksiksiz şekilde faydalanamamakta.

Bu duruma gelen tepkilerin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz yılın son aylarında hayata geçirdiği uygulamalarda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Özellikle emekli vatandaşların fiziksel sağlığının gelişimine yönelik uygulanan planlarda süre uzatılmasına karar verilirken, sağlık çalışmalarının kapsamının genişleyeceği öğrenildi.

Özellikle fizik tedavi gibi pahalı tedavi türlerinde yaşanan talep yoğunluğuna alternatif oluşturması adına, geçtiğimiz yıl alınan karar ile kaplıca tedavileri Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine dahil edilmişti. Bu değişiklikle birlikte SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı olması fark etmeksizin tüm emekli vatandaşlar, Türkiye'nin 81 ilinde kaplıca hizmetinden parasız şekilde faydalanabiliyor.

Uygulamanın 'deneme' aşaması sona ererken, bayram sonrası alınacak karar ile emekliler için ücretsiz kaplıca uygulaması kalıcı hale getirilecek.

ÜCRETSİZ KAPLICA HİZMETİNE BAŞVURU İÇİN NELER GEREKİYOR?

Alınan karar sonrası kaplıca tesislerinde yoğun ilgi yaşanabileceğini düşünen yetkililer, hizmetin eksiksiz şekilde yürütülebilmesi amacıyla uygulamayı şarta bağladı. Tüm ödemeleri SGK tarafından karşılanacak uygulamadan yararlanabilmeniz içinse yapmanız gereken şey ise oldukça basit...

Herhangi bir sağlık kurumundan en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı hekim tarafından sağlık kurulu raporu almak, kaplıca hizmetinden faydalanabilmek için yeterli olacak.

Üstelin hizmete sunulan uygulama, ileri yaşlı emeklilerin de yararlanacağı düşünülerek refakatçileri de kapsayacak şekilde hayata geçirilecek.

6 AYLIK SÜRE İLE SINIRLI

Alınacak sağlık raporu doğrultusunda başvuru yapan emekli vatandaşlar, uygun bulunmaları halinde söz konusu kaplıcadan 6 ay boyunca ücretsiz şekilde yararlanabilecek. 6 ayın sonunda ise tedavinin devam edip etmediği doğrultusunda yeni bir rapor ihtiyacı ortaya çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi