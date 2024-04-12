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Hata lüksümüz yok

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Kocaelispor, Pazar günü sahasında lig sonuncusu, düşmesi kesinleşen  Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Üçüncülük yarışında avantajlı duruma geçmek isteyen Kocaelispor bu maçta hata yapmak istemiyor.

Gökhan Beşiktaş
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HEDEF MUTLAK 3 PUAN

Haftaya 49 puanla 5.sırada giren Kocaelispor, Pazar günü sahasında Giresunspor’u konuk ediyor. Son 5 haftaya gelinirken Play-Off ve üçüncülük yarışının büyük heyecana sahne olduğu 1.Lig’de temsilcimiz bu maçta galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Kocaelispor ligde geriye kalan haftalarda yalnızca 7 puan toplayabilen, düşmesi kesinleşen Giresunspor karşısında 3 puanı hedefliyor.

EYÜP’TEN 1 PUAN ALDILAR

Kocaelispor’un sahasında karşı karşıya geleceği Giresunspor, ligin ikinci yarısında yalnızca 1 puan alabildi, sahasında Süper Lig’e çıkan Eyüpspor ile berabere kaldı. Kocaelispor’un cezası yüzünden seyircisiz oynanacak karşılaşma Yıldız Entegre Kocaeli Stadı’nda 19.00’da başlayacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan maçı temsilcimiz 4-1 kazanmıştı. Karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Davut Dakul Çelik yönetecek.

 

 

# Kocaeli, kocaelispor

12 Nis 2024 - 20:26 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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