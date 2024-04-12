Hata lüksümüz yok

HEDEF MUTLAK 3 PUAN

Haftaya 49 puanla 5.sırada giren Kocaelispor, Pazar günü sahasında Giresunspor’u konuk ediyor. Son 5 haftaya gelinirken Play-Off ve üçüncülük yarışının büyük heyecana sahne olduğu 1.Lig’de temsilcimiz bu maçta galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Kocaelispor ligde geriye kalan haftalarda yalnızca 7 puan toplayabilen, düşmesi kesinleşen Giresunspor karşısında 3 puanı hedefliyor.

EYÜP’TEN 1 PUAN ALDILAR

Kocaelispor’un sahasında karşı karşıya geleceği Giresunspor, ligin ikinci yarısında yalnızca 1 puan alabildi, sahasında Süper Lig’e çıkan Eyüpspor ile berabere kaldı. Kocaelispor’un cezası yüzünden seyircisiz oynanacak karşılaşma Yıldız Entegre Kocaeli Stadı’nda 19.00’da başlayacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan maçı temsilcimiz 4-1 kazanmıştı. Karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Davut Dakul Çelik yönetecek.