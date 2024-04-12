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TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde bayram trafiği yoğunluğu

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Ramazan Bayramı sebebiyle tatil bölgelerine ve memleketlerine giden tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde bayram trafiği yoğunluğu
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde bayram trafiği yoğunluğu
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9 günlük Ramazan Bayramı tatilini tatil bölgelerinde ve memleketlerinde geçirmek üzere yola çıkan tatilcilerin eve dönüş yolculuğu başladı. Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun İzmit ilçesi geçişi Bekirdere Rampası mevkiinde yoğunluğu yaşanıyor. Trafiğin 3 şeritten 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri, Bekirdere ve Daniş Koper Viyadüğü ile İzmit Doğu gişeleri mevkisi İstanbul istikametinde ise trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Öte yandan, D-100 kara yolunun İzmit ilçesi şehir merkezi, Derince ilçesi Liman Işıkları ve Kartepe ilçesi İbrikdere geçişinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaynak: İHA

# Türkiye, İstanbul, İzmit, Ramazan, Kartepe, Derince

12 Nis 2024 - 20:42 İHA Kocaeli- Gündem --- Okunma

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