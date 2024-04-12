İzmit’in yeni derdi tuvalet

Eski belediye başkanı Nevzat Doğan döneminde 8 yıllığına kiralanan tuvaletin işletmecisi tuvalet ücretini önce 5, sonra 7 ve en son 9 liraya çıkardı. Mevcut belediye yönetimi ise soruna bir çözüm bulmaya çalışmak yerine gazeteleri suçladı. Çözülmeyen sorun nedeniyle tuvaletlerle ilgili yeni sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bayram sabahı Fevziye Camiinin tuvaletleri yerine Yeni Cuma’daki ücretsiz tuvaletlerin açık olmasını isteyen vatandaşlar bu taleplerinin de yerine gelmediğini söyledi.

NEDEN TUVALETLER AÇILMIYOR

40 liraya yemek satılan Fevziye Camiinin bahçesindeki tuvaletlerin 9 lira olmasına anlam veremediklerini söyleyen vatandaşlar, “Bayram sabahı için daha öncesinden aradığımız İzmit Belediyesi saat 07.00’de tuvaletlerin açık olacağını söyledi. Bayram sabahı gittiğimizde tuvaletler açık değildi. Sabah aradığımızda saat 07.00’de açılması için ulaşacaklarını söylediler. Namazımızı kılıp çıktığımızda da hala tuvalet açık değildi. Merkezi bir yerde caminin tuvaletlerinin kapalı olması çok saçma. Sabah namazına gelenler resmen Fevziye tuvaletlerine mahkum ediliyor. İzmit Belediyesi çok basit olan bu sorunları çözmekten aciz mi? Ayrıca belediye arandığı zaman sorunları çözecek muhatap bulunulmaması düşündürücü” dedi.