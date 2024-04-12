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Çocukların yürüyeceği yerde motorlu araçlar geçiyor

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İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı eski Gölcük Yolu’nun bulunduğu bölgedeki piknik alanı ve yürüyüş yolundan yararlanan vatandaşlar bölgeden geçen motorlu araçlardan şikayetçi.

Çocukların yürüyeceği yerde motorlu araçlar geçiyor mask
Çocukların yürüyeceği yerde motorlu araçlar geçiyor
Çocukların yürüyeceği yerde motorlu araçlar geçiyor
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Özellikle çocukların oynadığı ve yürüdüğü yürüyüş yolundan geçen motosiklet ve benzeri araçların çocukların oynamasına engel olduğunu belirten vatandaşlar, “Çocuklarımız evlerden çıkıp biraz rahat ve özgürce hareket ettikleri alanlara getirmek istiyoruz. Ama bu alanlar ne yazık ki motorlu araçlar tarafından adeta işgal edilmiş. Plakası olan ve gitmesi gereken yol araç yolu olan motosiklet ve benzeri motorlu araçlar dinlenme, yürüme ve oyun alanlarından hızla geçiyor. Belediyelerin bu parklara ve yeşil alanlara motosiklet ve benzeri motorlu araçları almamalarını istiyoruz. Bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Çocukların yürüyeceği yerde motorlu araçlar geçiyor

 

Çocukların yürüyeceği yerde motorlu araçlar geçiyor

# araç

12 Nis 2024 - 21:04 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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