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Halim Bayar emekli oldu

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Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi Müdürü Halim Bayar, emekli oldu.

Halim Bayar emekli oldu mask
Halim Bayar emekli oldu
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Emekli olduktan sonra hemen yeni işine başlayan Bayar, Körfezim Okulu Bünyesinde kurulacak olan Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi’nin müdürlüğüne getirildi. 33 yıllık eğitim hayatının 30 yılını müdür olarak geçiren Bayar, Kocaeli’de sevilen ve sayılan bir idareci oldu. Bayar, Yarımca Atatürk Lisesi, Yarımca Atatürk Anadolu Lisesi, İzmit Bilim ve Sanat Merkezi(BİLSEM) kurucu ve kurum müdürlüğü, Hereke Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Oruç Reis Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Özel Körfezim Eğitim kurumlarında 2024 2025 ders yılı itibarıyla açılacak olan Fen ve Anadolu Lisesi kurucu müdürlüğü ve okul müdürlüğü görevine yakın zamanda başlayacak olan Bayar, en son görev yeri olan Oruç Reis Anadolu Lisesi’nde beraber görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür etti.

 

Halim Bayar emekli oldu

# yeni, Kocaeli, İzmit

12 Nis 2024 - 21:13 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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