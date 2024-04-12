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TEM’in Bolu geçişinde tatilcilerin trafik çilesi

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Ramazan Bayramı sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilciler, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturuyor.

TEM’in Bolu geçişinde tatilcilerin trafik çilesi
TEM’in Bolu geçişinde tatilcilerin trafik çilesi
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9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu sabah saatleri itibariyle başladı. Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen sürücüler erkenden yola çıkarak Bolu geçişinde akşam saatlerinde yoğunluk oluşturdu. Trafik, karayolları ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri yollarda alınmış durumda. İstanbul ile Ankara’yı birbirine bağlayan bir nokta olan Bolu geçişinde, dönüş trafiğinin pazar günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

# Türkiye, İstanbul, Ramazan, hafta

12 Nis 2024 - 21:18 İHA Bolu- Asayiş --- Okunma

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