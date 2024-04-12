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Antalya’da teleferik kabini düştü: 1 ölü, 2’si çocuk 7 yaralı

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Antalya’da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri’nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına helikopteriyle kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Antalya’da teleferik kabini düştü: 1 ölü, 2’si çocuk 7 yaralı
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Antalya’nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri’nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Helikopterle alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

# sosyal, Büyükşehir

12 Nis 2024 - 21:24 Ankara- Türkiye --- Okunma

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