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Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı

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Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in Yukarı Celil’deki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı mask
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Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine yönelik düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara karşılık İsrail’in Yukarı Celil’de yer alan El Zaur askeri üssünün onlarca katyuşa füzesiyle vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu ise Hizbullah’tan gelen saldırı hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamada Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Hizbullah’ın saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA

# ifade

12 Nis 2024 - 22:20 - Dünya --- Okunma

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