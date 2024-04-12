SEDAŞ çalışmayı bitirdi ama asfalt yapılmadı

Kazı çalışması sona erdi, yeni hatlar yapıldı fakat kazılan yerler tekrardan asfaltlanmadı. Kazılan yerin üstü toprak ve mıcır taşlarla kapatıldı. Bölgede yüzeysel yapılan çalışma sebebiyle toz eksik olmazken, sokak sakinleri bölgenin bir an önce asfaltlanmasını istiyor. Vatandaşlar, “SEDAŞ gelip çalışmasını yapıp gitti. Ancak belediye üst yapıyı yapmadı. Bizim talebimiz bir en önce üst yapının yapılması. Çünkü yağmur yağdığında çamurdan geçemiyoruz, güneş çıktığında ise tozdan camlarımızı açamıyoruz” dedi.