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12 Nis 2024 - 22:44- Perde Arkası G:

“Otopark karavan kampı değil”

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Kocaeli Büyükşehir Belediye binası ile deniz arasında yer alan açık otoparkta park eden karavanlarla ilgili vatandaşların ciddi şikayetleri var.

“Otopark karavan kampı değil” mask
“Otopark karavan kampı değil”
“Otopark karavan kampı değil”
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Karavan sahiplerinin otoparkı yanlış kullandığını belirten vatandaşlar, “Normal araçlara zor yer bulunan bu otoparkta karavan sahipleri de araçlarını park ediyor. Elbette karavanlar da park edilebilir. Ama karavanlar park etmekle kalmayan karavan sahipleri bu alanı kamp alanı gibi kullanıyor. Karavanlarını otoparka çeken vatandaşlar burada karavan kampı yapar gibi masa sandalyelerini çıkartıyor, yemek yapıyor, yüksek ses müzik dinleyerek çevreyi de rahatsız ediyor. Aynı zamanda dışarı attıkları tabure, masa ve sandalyelerle en az bir aracın daha park etmesini engelliyorlar. Bu şekilde araçlarını park edecek kişiler kentin birçok noktasında karavan kamp alanı bulunuyor. Bu alanlara gidip karavan kampı yapabilirler. Boşuna gelip otoparkları işgal etmesinler” dedi.

“Otopark karavan kampı değil”
“Otopark karavan kampı değil”

12 Nis 2024 - 22:44 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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