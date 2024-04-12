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Yalnız yaşayan böbrek hastası kadın, evinde ölü bulundu

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Gebze'de yalnız yaşayan böbrek hastası kadın evinde ölü bulundu. Komşuların kötü kokudan dolayı ihbarı acı gerçeği ortaya çıkarırken, kadının ailesinin Ordu’da yaşadığı öğrenildi.

Yalnız yaşayan böbrek hastası kadın, evinde ölü bulundu
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Olay, Gebze ilçesinde Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri, çevreye yayılan koku nedeniyle polis ekiplerine durumu bildirdi. Mahallede yayılan kötü kokunun, dairesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki böbrek hastası Hanife Yavaş’ın evinden geldiği tespit edildi. Eve çilingir yardımıyla giren ekipler, Yavaş’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kronik böbrek hastası olduğu öğrenilen Hanife Yavaş’ın son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi. Evinde yalnız yaşayan yaşlı kadının ailesinin Ordu ve Denizli’de yaşadığı öğrenildi.

Bir hafta önce öldüğü tahmin edilen kadının ölümüyle ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

# polis, hafta, Gebze

12 Nis 2024 - 22:47 İHA Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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