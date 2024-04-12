İYİ Parti İl Başkanı Acur’dan Akşener ve kongre açıklaması

İL BAŞKANLARININ SÜRECE DÂHİL EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

2024 Yerel Seçimleri’nde Türkiye geneli oyların yüzde 3,77’sini alan İYİ Parti’de, Genel Başkan Meral Akşener seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı. 27 Nisan’da yapılacak kurulda Akşener’in, genel başkanlığa yeniden aday olmayacağı ilan edildi. Karar sonrası partide bazı isimlerin Akşener’i kararından vazgeçirmek için il başkanlarına mesajlar attığı, Akşener ile görüşerek parti başında kalması gerektiğini söylemelerini istendiği iddia ediliyor. Partide güvensizlik olduğu, teşkilatların Akşener’e kırgın olduğu da öne sürülürken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Akşener’in partinin başında kalması gerektiğini söyledi.

MESAJ YA DA ARAMA ŞU AN İÇİN YOK

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur’a öne çıkan iddiaları ve yaşanan gelişmelerle sorduk. Nusret Acur şunları söyledi: “Bana gelen herhangi bir mesaj ya da arama şu an için yok, kaldı ki genel başkanımın böyle bir girişimde bulunmasına hiç ihtiyacı yok. Şu var, il başkanlarımız arasında Meral Akşener’in genel başkanlığı bırakmaması yönünde konuşmalar geçiyor, görüş belirtiliyor fakat bu bir yerden mesaj alarak yapılmıyor. Herhangi bir genel başkan yardımcısı ya da üst yetkiliden ‘Genel başkana gidin de, aldığı karardan kendisini vazgeçirin’ tarzında söylem söz konusu değil.

YÖNLENDİRME OLMAYACAK

Partimiz içerisinde herhangi bir güven sorunu yok, partimiz demokratik bir şekilde önemli bir süreçten geçiyor. Kongre kararını genel başkanımız aldı, bu konu hakkında bir şey söylemek pek de doğru olmaz. Seçimli olağanüstü genel kurulda Kocaeli Teşkilatı’nı il başkanı olarak adaylardan birine yönlendirme gibi bir durumum olmayacak, burası Genel Başkanımız Meral Akşener’in memleketi ve kendisi nasıl bir sonuç arzu ederse Kocaeli’den o sonuç çıkar. Bu sürecin sonrasında, yerel seçim öncesi alınmış olan hür ve müstakil siyaset kararının devam etmesi gerektiği kanaatindeyim.

BİR KIRGINLIK OLAMAZ

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı olarak genel başkana kırgın değilim, genel başkana ne gibi bir kırgınlığım olabilir? Teşkilatımız içerisinde de hiçbir arkadaşımızın kırgınlığı söz konusu değil. Yerel seçimde seçmen sandığa gitti ve iradesini ortaya koydu, olan bu. Bundan dolayı genel başkana ya da seçmene bir kırgınlık olamaz. Bir siyasi partinin genel başkanı neden başkan bir siyasi partinin iç meselesi hakkında konuşur! Tüm liderler kendi partileri hakkında konuşmalı, doğrusu budur. Bir genel başkan başka diğer bir partinin meselesi hakkında konuşmamalıdır”