Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Dünya

Rusya’dan kıtalararası balistik füze testi

ABONE OL Google News Sayfamız

Rusya Savunma Bakanlığı, Kapustin Yar Test Sahasında mobil kara tabanlı füze sisteminin kıtalararası balistik füzesinin başarıyla test edildiğini açıkladı.

Rusya’dan kıtalararası balistik füze testi
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Rusya balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün, Stratejik Füze Kuvvetleri muharebe birimi, Astrahan Bölgesi'ndeki 4. Devlet Merkez Servislerarası Füze Test Sahası Kapustin Yar'dan, mobil kara tabanlı füze sisteminin kıtalararası balistik füzesini başarıyla fırlattı. Bu fırlatma kıtalararası balistik füze denemesinin gelecek vaat eden füze sistemlerinin devlet testinin bir parçası olarak gerçekleştirildi” denildi. Açıklamada, Rus füzelerinin güvenliğinin tekrar doğrulandığı da vurgulandı.

Öte yandan balistik füzenin fırlatılmasından sonra sahanın bulunduğu bölgeye yakın noktalarda yaşayan bölge halkı o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: İHA

12 Nis 2024 - 23:56 - Dünya --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.060.686 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL