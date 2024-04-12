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Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi

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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denizde bir cisim görülmesi ekipleri harekete geçirdi. Denize açılan Sahil Güvenlik ekibi, cismin plastik bot ile denize açılan şahıs olduğunu tespit etti.

Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi
Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi
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Olay Hacıyusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, deniz açıklarında bir cisim gören vatandaşlar durumu Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Denizde cismin ne olduğunu belirlemeye çalışan ekipler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Denizde sürüklenmeye başlayan cisim açılmaya başlayınca Sahil Güvenlik ekiplerinden destek istendi. Sahil Güvenlik botu yaklaşık 2 kilometre açıkta plastik bot üzerinde bir şahsın balık tuttuğunu fark etti. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilip gerekli kontrolleri yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri karada bekleyen polis ekiplerine durumu bildirince cismin plastik bot ile denize açılan şahıs olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

# polis, ilçe

12 Nis 2024 - 23:58 İHA Düzce- Asayiş --- Okunma

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