Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi

Olay Hacıyusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, deniz açıklarında bir cisim gören vatandaşlar durumu Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Denizde cismin ne olduğunu belirlemeye çalışan ekipler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Denizde sürüklenmeye başlayan cisim açılmaya başlayınca Sahil Güvenlik ekiplerinden destek istendi. Sahil Güvenlik botu yaklaşık 2 kilometre açıkta plastik bot üzerinde bir şahsın balık tuttuğunu fark etti. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilip gerekli kontrolleri yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri karada bekleyen polis ekiplerine durumu bildirince cismin plastik bot ile denize açılan şahıs olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA