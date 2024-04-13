İşte Kocaelispor’un Giresun maçındaki muhtemel 11’i

MUHTEMEL KADROLAR
STAT: Kocaeli Yıldız Entegre
HAKEM: Davut Dakul Çelik
SAAT: 19.00
YAYIN: TRT Spor, BeİN Sports HD MAX 2
35. Gökhan Değirmenci
32. Mehmet Yılmaz
4. Emir Ortakaya
53. Burak Öksüz
55. Yusuf Abdioğlu
23. Tuncer Duhan Aksu
8. Yusuf Cihat Çelik
41. Reis Amaral
7. Cem Ekinci
10. Daniel Candeias
47.Ramil Şeydayev
GİRESUNSPOR:
24. Göktan Cörüt
30. Arda Kılıç
94. Anıl Yiğit Çınar
37. Kadir Seven
23. Ertuğrul Şenlikoğlu
81. Enishan Ceylan
97. Furkan Kütük
99. Faruk Can Genç
7. Talha Ülvan
66. Kasım Alperen Köşker
17. Şahin Dik
Kaynak: Spor Servisi