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13 Nis 2024 - 01:00- Spor G:

İşte Kocaelispor’un Giresun maçındaki muhtemel 11’i

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Temsilcimiz Kocaelispor, yarın kendi sahasında Giresunspor’u ağırlayacak.

İşte Kocaelispor’un Giresun maçındaki muhtemel 11’i mask
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MUHTEMEL KADROLAR

STAT: Kocaeli Yıldız Entegre

HAKEM: Davut Dakul Çelik

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT Spor, BeİN Sports HD MAX 2

KOCAELİSPOR:

35. Gökhan Değirmenci

32. Mehmet Yılmaz

4. Emir Ortakaya

53. Burak Öksüz

55. Yusuf Abdioğlu

23. Tuncer Duhan Aksu

8. Yusuf Cihat Çelik

41. Reis Amaral

7. Cem Ekinci

10. Daniel Candeias

47.Ramil Şeydayev

GİRESUNSPOR:

24. Göktan Cörüt

30. Arda Kılıç

94. Anıl Yiğit Çınar

37. Kadir Seven

23. Ertuğrul Şenlikoğlu

81. Enishan Ceylan

97. Furkan Kütük

99. Faruk Can Genç

7. Talha Ülvan

66. Kasım Alperen Köşker

17. Şahin Dik

Kaynak: Spor Servisi

# Kocaeli, kocaelispor

13 Nis 2024 - 01:00 Kocaeli- Spor --- Okunma

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