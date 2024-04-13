İŞKUR Kocaeli’ye yeni yer bulundu, taşınma yakında

YENİ BİR YER ARAYIŞINA BAŞLANMIŞTI

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet verdiği binalar deprem hazırlık kapsamında incelenmişti. İncelemelerle birçok binanın depreme karşı riskli yapı olduğu görülürken ekim ayında İŞKUR Kocaeli’nin kullandığı binanın riskli yapı olduğu ortaya çıktı. İzmit Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Kaptanlar İş Merkezi içerisinde, mülkiyeti kendisine ait katlarda hizmet veren Ulvi Yılmaz il müdürlüğündeki İŞKUR Kocaeli’nin riskli yapıdan taşınmak için yeni yer aramaya başladı. Kiraların yüksek olması, İŞKUR Kocaeli’nin tüm kapasitesiyle hizmetini sürdüreceği bir bina bulunamaması sebebiyle arayış uzun sürdü.

İŞKUR KOCAELİ EN GEÇ MAYIS ORTASI YENİ YERİNDE

Kentteki yeni yer arayışı yaklaşık 6 ay süren İŞKUR Kocaeli yapılan araştırma sonucu İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki binayı buldu. Daha önce Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Akçakocabey Sağlıklı Hayat Merkezi’nin hizmet verdiği binayı bulan İŞKUR Kocaeli’nin en geç yaklaşık 250 personeliyle birlikte mayıs ayı ortasında yeni yerine geçmesi hedefleniyor. Nisan ayı içerisinde taşınmayı öncelikli hedef olarak belirleyen İŞKUR Kocaeli’nin eski binasının hakkında yıkım kararı çıkarken önümüzdeki aylarda nasıl bir süreç işleyeceği netlik kazanacak. Eski binada yürütülecek olan süreç tamamıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işletilecek.