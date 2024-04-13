Ülkelerden vatandaşlarına peş peşe İran ve İsrail uyarısı

İran'ın yakın zamanda İsrail topraklarına yönelik doğrudan bir saldırı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Birçok ülke, vatandaşlarını seyahat uyarıları yaparak dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AVUSTURYA

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İran, Irak ve Lübnan’a yönelik savaş ve çatışma dönemlerinde yürürlüğe sokulan en üst düzeyde seyahat uyarısı yaptı.

İSRAİL'E DE SEYAHAT UYARISI

İsrail’e yönelik seyahat uyarısında da bulunan Bakanlık, İsrail’in Gazze ve Lübnan sınırları için 5’inci, ülkenin tamamı için ise 4’üncü seviyede seyahat uyarısı yaptı.

İran’ın İsrail’i vurma ihtimali nedeniyle ülkenin geneli için güvenlik riskinin çok yüksek olduğu ifade edilerek, burada yaşayan Avusturyalıların, Tel Aviv Büyükelçiliği ile irtibat halinde hareket etmeleri istendi.

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle İsrail ile İran arasındaki bölgedeki mevcut gerginliklerin, ani gerilimi tırmandırma tehlikesi barındırdığı belirtildi.

"İran’a seyahat edilmemesi uyarısı" yapılan açıklamada "Alman vatandaşlarından İran’ı terk etmeleri" istendi.

Açıklamada, güvenlik durumunun hızla ve önceden uyarı yapılmaksızın kötüleşebileceği belirtilerek, gerilimden hava, kara ve deniz ulaşım yollarının da etkilenebileceği ve buna bağlı olarak İran'a giriş ve çıkışlarda olası aksaklıkların yaşanabileceğine işaret edildi.

HOLLANDA

Hollanda Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, seyahat tavsiyesi kırmızı olan İsrail-Gazze sınırı ve İsrail'in Mısır, Lübnan ve Suriye sınırları dışındaki İsrail bölgelerine seyahat tavsiyesinin turuncu olduğu belirtildi.

Açıklamada, normalde acil olan seyahatlerin mümkün olduğu anlamına gelen turuncu koduna rağmen, "mevcut durum" nedeniyle İsrail’e yapılacak acil seyahatlerin ertelenmesinin tavsiye edildiği ifade edildi.

İran ile İsrail arasındaki gerilim nedeniyle, İsrail’deki güvenlik durumunun öngörülemediği belirtilen açıklamada, Gazze ve çevresinde ve İsrail ile Lübnan arasındaki bölgede roket, dron ile havan saldırıları yapıldığı kaydedildi.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede tırmanan gerilim üzerine Fransız vatandaşlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne’nin, Tahran'daki diplomatların ve ailelerinin geri dönüşlerinin başlatılması ve İran'a yapılacak resmi görevlendirmelerin durdurulması talimatını verdiği ifade edildi.

Kaynak: AA