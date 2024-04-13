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ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e destek, İran'a gözdağı

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ABD Başkanı Joe Biden, 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e yönelik İran'ın misillemesinin "her an" olabileceğini söyledi. Biden, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İran başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e destek, İran'a gözdağı mask
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Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Biden'a İran'ın İsrail'e düzenleyeceği olası saldırı soruldu.

İran'ın ne kadar kısa zamanda İsrail'e saldırabileceği yönündeki soruya Biden, "Güvenli bir bilgi almak isterdim ancak beklentim her an olabileceği yönünde." diye konuştu.

Biden, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardım edeceğiz ve İran başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının, ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

# hava, HER

13 Nis 2024 - 09:13 - Dünya --- Okunma

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