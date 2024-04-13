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Sıcaklıklar pazartesi gününden itibaren artacak

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Yağışlı hava sistemi hafta başından itibaren yurdu terk edecek, sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Sıcaklıklar pazartesi gününden itibaren artacak mask
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Bayram boyunca mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, hafta başından itibaren artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yeni haftada etkili olacak hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Acar, "Cumartesi ve pazar günü yağışlı sistem yine Doğu Akdeniz'de, Güney Anadolu bölgesinde olduktan sonra önümüzdeki hafta başından itibaren yurdumuzu terk edecek. Sıcaklıklar bayram boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretti yurt genelinde yağışa rağmen. Ancak pazartesi gününden itibaren bu sıcaklıkların biraz daha artacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

# yeni, hava, hafta

13 Nis 2024 - 09:25 - Türkiye --- Okunma

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