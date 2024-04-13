Ücretsiz teleferikte pazartesi son gün

TÜRKİYE’NİN EN YÜKSEKTEN GİDEN TELEFERİĞİ

Kartepe’de turizm için büyük bir adım olan Kartepe Teleferik Hattı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Kartepe Teleferik hattı, gidiş dönüş toplam 9 bin 736 metre uzunluğunda. 16 direkten oluşan teleferik hattının direklerinin yüksekliği 32 ile 45 metre arasında. Türkiye’nin en yüksek direklerine sahip ve en güvenli teleferiği olma özelliğinin yanı sıra inşası sırasında en az ağaç kesilen teleferik hattı olmasıyla da çevreci bir özelliğe sahip.

ELEKTRİK KESİLİNCE JENERATÖR DEVREYE GİRİYOR

Derbent’ten Kuzu Yayla’ ya yaklaşık 20 dakikada ulaşımı sağlayan hatta 72 kabin sefer yapacak. 10 kişilik kabinlerin arası 120 metre aralık bulunuyor. Kartepe Teleferik hattı ikili güvenlik önlemi ile de en güvenilir hatlardan biri. Yolculuk yapıldığı sırada elektrik kesilmesi halinde hat kendini kilitliyor ve tekrar jeneratörün devreye girmesi ile çalışmaya başlıyor. Jeneratör devreye girmemesi halinde ise hatta bulunan dizel motor çalışıyor ve tekrar seferlerin yapılmasını sağlıyor.

25-15 NİSAN ARASINDA ÜCRETSİZ

Kocaeli’nin 50 yıllık hayali olan teleferik projesini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Teleferik mart ayı başlarında tamamlandı. Test sürüşleri başarıyla yapıldı. 24 Mart günü hizmete açılması için resmi tören yapıldı. Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri ve kent bürokrasinin ilgi gösterdiği açılış günü protokol teleferikle zirveye çıkmıştı. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir belediye Başkanı Büyükakın, teleferiğin 25-15 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olacağı müjdesini vermişti.

BİNLERCE KİŞİ KULLANDI

Derbent- Kuzu Yayla arasında hizmet veren teleferik, 25 Mart-15 Nisan tarihleri arasında binlerce vatandaşımız tarafından ücretsiz olarak yararlandı. Özellikle 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinde teleferiğe binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. 4 günde 40 bin civarında vatandaşımız teleferiğe binerek Kartepe zirvesine çıktı.

PAZARTESİ SON GÜN

Kullanılan son teknolojiyle dünyanın ve Türkiye’nin en güvenilir teleferik projelerinden biri olan Kartepe teleferiğinde pazartesi günü son kez ücretsiz olarak kullanılacak.

15 Nisan Pazartesi gününden itibaren teleferik ücretli olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park tarafından işletilecek olan teleferiğin ücreti Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından belirlenecek. Ücretin gidiş dönüş kişi başı 250 TL olması bekleniyor.