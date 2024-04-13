KYÖD, kongreye gidiyor

77 YIL ÖNCE KURULDU

Sadece 4 yıllık üniversite mezunu olanların üye olduğu KYÖD, 1947 yılında Kocaeli’den İstanbul’a üniversite okumak için giden gençler tarafından kuruldu. Kocaeli’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri halene gelen ve tam 77 yıldır varlığını sürdüren KYÖD, 17’nci genel kurulunu 12 Mayıs tarihinde gerçekleştirecek.

SIKINTILAR YAŞADI

Kocaeli’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan KYÖD, uzun yıllar sosyal ve kültürel alanda kente çok önemli hizmetler sunmuş. Ancak son 20 yılda yanlış yönetimler nedeniyle KYÖD eski etkin gücünü kaybetmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın destek ve katkılarıyla KYÖD’ ün yer sorunu çözüldü.

SARAL KYÖD’Ü DİRİLTTİ

Yanlış yönetim nedeniyle KYÖD, uzun yıllar sıkıntılar yaşadı. Borç batağına sürüklendi, üyelere icralar gönderildi. Yerinden edilmek istendi. Geçtiğimiz dönem Uğur Saral’ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte KYÖD, eski günlerine yeniden dönmeye başladı. Yıpranmış tesis binası yeniden onarıldı ve düzenlendi. Tesiste, Şehir Kulübü adı altında Kocaeli’nin en görkemli restoranı açıldı.

ÖĞRENCİLERE BURS VERİYOR

Yaklaşık iki yıl önce KYÖD Başkanı seçilen Uğur Saral ve yönetim kurulu, yaptıkları hizmetlerle KYÖD’ ü eski günlerindeki aktif sivil toplum kuruluşlarından biri haline getirdi. Öğrencilere burs verilmesi, KYÖD bünyesinde kurulan komisyonlar, yerel yönetimlerle kurulan sıcak ve samimi diyaloglar, yeni üye kayıtlarıyla KYÖD’ e eskiden olduğu gibi ilgiyi yeniden artırdı.

Yapılan açıklamada, "Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) 17. Olağan Genel Kurulu, 05 Mayıs 2024 Pazar günü, saat 11.00’de, Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. Metropol İş Merkezi Kat:4 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Dernek merkezimizde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 12 Mayıs 2024 Pazar günü saat 11.00’de çoğunluğa bakılmaksızın, aynı gündemle ve aynı yerde yapılacaktır.

GÜNDEM

1- Genel Kurul Yoklaması ve Açılışının yapılması,

2- Genel Kurul Divanı’nın seçiminin yapılması,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4- Divan Başkanlığı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,

5- Dernek Organlarına aday olanların başvuruları için duyuru ve süre verilmesi,

6- 16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Kurul’a katılan konukların konuşmalarının gerçekleştirilmesi,

7- 16. Dönem Yönetim Kurulu, İdari ve Mali Faaliyet Raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrasının oylanması ve karara bağlanması,

8- Denetleme Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve 16. Dönem Yönetim Kurulu ibrasının oylanması ve karara bağlanması,

9- 2025 ve 2026 yıllarına ait yıllık üye aidatlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

10- Tahmini Bütçe’nin görüşülmesi ve karara bağlanması,

11- Tüzük tadili için 2024 yılı sonuna kadar Yönetim Kuruluna Tüzük Genel Kurulu yapması için yetki verilmesinin oylanması,

12- Kesinleşmiş aday listelerinin okunması ve başkan adaylarına söz verilmesi,

13- 17. Dönem Dernek organlarının seçiminin yapılması için oylamaya geçilmesi,

14- 17. Dönem Genel Kurulunun oylama sonucunun açıklanması,

15- Dilek ve temenniler,

16- Kapanış"

Kaynak: Haber Merkezi