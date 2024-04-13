Şampiyona baklavalı kutlama

SPORCULAR VE VELİLER BULUŞTU

Kocaelispor U-19 takımı Vinsan Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla Elit Ligi’ne yükselme Play-Off maçlarına hazırlanıyor. Önceki gün yapılan çalışmayı da sporcuların aileleri takip etti. Antrenmandan sonra aileler teknik sorumlu Adem Aydemir, yardımcıları ve sporcularla tek tek bayramlaştılar. Veliler, sporculara baklava ikramında bulundular. Teknik Sorumlu Adem Aydemir, “Çok iyi bir hava yakaladık. Sporcularımın ailelerine bize destek oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.