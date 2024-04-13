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Şampiyona baklavalı kutlama

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Gelişim Ligi U-19 yaş grubunda şampiyon olup, Play-Off’a kalan Kocaelispor U-19 takımı bayramda da çalıştı. Yeşil-Siyahlı ekibin önceki gün yaptığı çalışmayı sporcuların aileleri de izledi. Veliler teknik heyet ve sporcuların bayramını kutlayıp, baklava ikram ettiler.

Hulusi Özdilek
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Şampiyona baklavalı kutlama mask
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SPORCULAR VE VELİLER BULUŞTU

Kocaelispor U-19 takımı Vinsan Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla Elit Ligi’ne yükselme Play-Off maçlarına hazırlanıyor. Önceki gün yapılan çalışmayı da sporcuların aileleri takip etti. Antrenmandan sonra aileler teknik sorumlu Adem Aydemir, yardımcıları ve sporcularla tek tek bayramlaştılar. Veliler, sporculara baklava ikramında bulundular. Teknik Sorumlu Adem Aydemir, “Çok iyi bir hava yakaladık. Sporcularımın ailelerine bize destek oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

# kocaelispor, hava

13 Nis 2024 - 09:55 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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