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Avustralya'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

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Avustralya'da bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Görgü tanıkları saldırıda yaralananlar olduğunu ve silah sesleri duyulduğunu aktardı. Polis konuyla ilgili operasyonun sürdüğünü açıkladı.

Avustralya'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var mask
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Avustralya'da yerel haber sitesinin haberine göre Sidney'de bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Saldırı sırasında alışveriş merkezinde bulunan yüzlerce kişi saldırı sonrasında bölgeden tahliye edildi.

Haber sitesine göre, saldırının ardından kalabalık alışveriş merkezinde polis operasyonu başlatıldı. Bölgede terör şüphesiyle alarma geçildi.

Reuters'a konuşan iki görgü tanığı, silah seslerinin de duyulduğunu aktardı. Görgü tanıklarından biri, bir kuyumcuya sığınmadan önce yerde yatan yaralı bir kadın gördüklerini söyledi.

Eyalet polisi, bir polis operasyonunun sürdüğünü ve insanların bölgeden tahliye edildiğini söyledi ancak olaya dair daha fazla ayrıntı vermedi.

Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda alışveriş merkezinden kaçan kalabalıklar, polis arabaları ve acil servislerin bölgeye akın ettiği görüldü.

Kaynak: Reuters

# polis, sosyal

13 Nis 2024 - 10:05 - Dünya --- Okunma

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