Süper Lig’de bu maç kaçmaz

KARAMÜRSEL Mİ, BEYLİKBAĞI MI?

Geçen hafta 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda lider Bağdatspor ile 0-0 berabere kalan Karamürselspor, Pazar günü çok kritik maçta evinde Beylikbağıspor’u konuk edecek. Son maçında sahasında Çayırovaspor’a 4-2 mağlup olan Beylikbağıspor için de bu karşılaşma çok önemli. Yeşil-Beyazlı ekip, 2 puan üzerinde bulunan rakibini yenip, ikincilik umutlarını sürdürmek isteyecek. 10 puanla Play-Off’a ikinci sırada bulunan Karamürselspor ile 8 puanlı Beylikbağıspor arasında oynanacak maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Play-Off’un ilk maçında Beylikbağı’ndaki karşılaşma 0-0 berabere bitmişti.