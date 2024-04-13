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Süper Lig’de bu maç kaçmaz

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Süper Amatör Lig Play-Off’ta 7.hafta maçları oynanıyor. Günün önemli maçında ilk iki yarışı yapan Karamürselspor ile Beylikbağıspor takımları karşılaşacak. Karamürsel Stadı’ndaki maç 14.00’de başlayacak.

Uğur Uludağ
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KARAMÜRSEL Mİ, BEYLİKBAĞI MI?

Geçen hafta 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda lider Bağdatspor ile 0-0 berabere kalan Karamürselspor, Pazar günü çok kritik maçta evinde Beylikbağıspor’u konuk edecek. Son maçında sahasında Çayırovaspor’a 4-2 mağlup olan Beylikbağıspor için de bu karşılaşma çok önemli. Yeşil-Beyazlı ekip, 2 puan üzerinde bulunan rakibini yenip, ikincilik umutlarını sürdürmek isteyecek. 10 puanla Play-Off’a ikinci sırada bulunan Karamürselspor ile 8 puanlı Beylikbağıspor arasında oynanacak maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Play-Off’un ilk maçında Beylikbağı’ndaki karşılaşma 0-0 berabere bitmişti. 

 

# hafta

13 Nis 2024 - 10:46 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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