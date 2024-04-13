Bağdatspor, kazanırsa BAL’a çok yaklaşacak

ESENTEPE STADI’NDA ÇOK ÖNEMLİ MAÇ

Geçen hafta Karamürselspor ile evinde oynadığı maçta 0-0 berabere kalan, çok önemli şansı kullanamayan Bağdatspor, bu kez Körfez GB’yi yenip, son haftalara rahat girmek istiyor. Play-Off’un ilk maçında Bağdatspor, Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçı 2-0 kazanmıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, Esentepe Stadı’nda oynanacak rövanş maçını da kazanması halinde BAL’a çıkma yolunda çok önemli avantaj sağlayacak.

SÜPER AMATÖR LİGİ PLAY-OFF GRUBU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Bağdat Spor 6 3 3 0 7 2 12 2-Karamürselspor 6 2 4 0 4 2 10 3-Çayırovaspor 6 3 0 3 9 8 9 4-Beylikbağıspor 6 2 2 2 7 8 8 5-Türkeli Gençlik 6 2 1 3 8 8 7 6-Körfez G.B 6 1 0 5 4 11 3

HAFTANIN MAÇLARI

13 NİSAN PAZAR

Karamürsel Stadı

14.00 Karamürselspor-Beylikbağı

Körfez Esentepe Stadı

15.00 Körfez GB- Bağdatspor

Çayırova Stadı

15.00 Çayırovaspor-Darıca Türkeli Gençlik