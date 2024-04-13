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13 Nis 2024 - 11:23- Spor G:

Bağdatspor, kazanırsa BAL’a çok yaklaşacak

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Süper Amatör Lig’den bu sezon BAL’a çıkacak iki takımın belirleneceği Play-Off maçları nefes kesiyor. 6.haftayı 12 puanla lider bitiren Bağdatspor, zirve şansını haftalar önce bitiren Körfez GB’ye konuk olacak. Esentepe Stadı’nda 15.00’de başlayacak, karşılaşmayı Engin Uğur yönetecek.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Bağdatspor, kazanırsa BAL’a çok yaklaşacak mask
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ESENTEPE STADI’NDA ÇOK ÖNEMLİ MAÇ

Geçen hafta Karamürselspor ile evinde oynadığı maçta 0-0 berabere kalan, çok önemli şansı kullanamayan Bağdatspor, bu kez Körfez GB’yi yenip, son haftalara rahat girmek istiyor. Play-Off’un ilk maçında Bağdatspor, Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçı 2-0 kazanmıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, Esentepe Stadı’nda oynanacak rövanş maçını da kazanması halinde BAL’a çıkma yolunda çok önemli avantaj sağlayacak.

SÜPER AMATÖR LİGİ PLAY-OFF GRUBU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Bağdat Spor

6

3

3

0

7

2

12

2-Karamürselspor

6

2

4

0

4

2

10

3-Çayırovaspor

6

3

0

3

9

8

9

 4-Beylikbağıspor

6

2

2

2

7

8

8

5-Türkeli Gençlik

6

2

1

3

8

8

7

6-Körfez G.B

6

1

0

5

4

11

3

 

HAFTANIN MAÇLARI

13 NİSAN PAZAR

Karamürsel Stadı

14.00 Karamürselspor-Beylikbağı

Körfez Esentepe Stadı

15.00 Körfez GB- Bağdatspor

Çayırova Stadı

15.00 Çayırovaspor-Darıca Türkeli Gençlik

# hafta, Körfez

13 Nis 2024 - 11:23 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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