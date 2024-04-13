Bağdatspor, kazanırsa BAL’a çok yaklaşacak

ESENTEPE STADI’NDA ÇOK ÖNEMLİ MAÇ
Geçen hafta Karamürselspor ile evinde oynadığı maçta 0-0 berabere kalan, çok önemli şansı kullanamayan Bağdatspor, bu kez Körfez GB’yi yenip, son haftalara rahat girmek istiyor. Play-Off’un ilk maçında Bağdatspor, Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçı 2-0 kazanmıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, Esentepe Stadı’nda oynanacak rövanş maçını da kazanması halinde BAL’a çıkma yolunda çok önemli avantaj sağlayacak.
SÜPER AMATÖR LİGİ PLAY-OFF GRUBU
HAFTANIN MAÇLARI
13 NİSAN PAZAR
Karamürsel Stadı
14.00 Karamürselspor-Beylikbağı
Körfez Esentepe Stadı
15.00 Körfez GB- Bağdatspor
Çayırova Stadı
15.00 Çayırovaspor-Darıca Türkeli Gençlik