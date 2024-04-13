Kaybedenin umutları bitecek

ÇAYIROVASPOR-TÜRKELİ GENÇLİK

BAL’da daha önce yıllarca mücadele eden Çayırovaspor, son iki sezondun yeniden çıkmak için çaba harcıyor. Bu sezona da iddialı başlayan Çayırovaspor, Play-Off’ta 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor. BAL’a çıkmak için ilk iki şansını devam ettiren Çayırovaspor, Pazar günü sahasında Darıca Türkeli Gençlikspor ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma Süper Lig’de ilk sezonu olmasına rağmen, grubunu şampiyon bitirip, Play-Off’a çıkan 8 puanlı Darıca Türkeli Gençlikspor içinde çok büyük önem taşıyor. Pazar günkü maçı kazanan takım BAL umutlarını devam ettirecek, kaybeden ise havlu atacak.