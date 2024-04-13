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Kaybedenin umutları bitecek

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Süper Amatör Lig Play-Off’ta 7.haftanın bir diğer önemli buluşmasında Çayırovaspor ile Darıca Türkeli Gençlikspor karşılaşacak. Çayırova Kuştepe Stadı’nda Pazar günü 15.00’de başlayacak maçta Berat Can Taşkesen düdük çalacak.

Uğur Uludağ
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ÇAYIROVASPOR-TÜRKELİ GENÇLİK

BAL’da daha önce yıllarca mücadele eden Çayırovaspor, son iki sezondun yeniden çıkmak için çaba harcıyor. Bu sezona da iddialı başlayan Çayırovaspor, Play-Off’ta 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor. BAL’a çıkmak için ilk iki şansını devam ettiren Çayırovaspor, Pazar günü sahasında Darıca Türkeli Gençlikspor ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma Süper Lig’de ilk sezonu olmasına rağmen, grubunu şampiyon bitirip, Play-Off’a çıkan 8 puanlı Darıca Türkeli Gençlikspor içinde çok büyük önem taşıyor. Pazar günkü maçı kazanan takım BAL umutlarını devam ettirecek, kaybeden ise havlu atacak.

13 Nis 2024 - 11:45 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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