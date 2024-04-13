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- Ekonomi

Altında yükseliş devam edecek mi? Dev banka tahminini güncelledi

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Ortadoğu'da yaşanan gerilim altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs da altın tahminini yukarı yönlü güncelledi.

Altında yükseliş devam edecek mi? Dev banka tahminini güncelledi mask
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Altın fiyatları, Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle rekor seviyelere yükseldi.

Ons altın spot piyasada 2 bin 400 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, altındaki yükselişte jeopolitik riskler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle birlikte artan güvenli liman talebinin etkili olduğunu belirtti.

Goldman Sachs, yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolara yükseltti.

Goldman'ın analizinde Fed'in para politikası adımları, ABD seçimleri ve küresel ekonomideki gelişmelere çekilirken, altında yükseliş eğiliminin devam edeceği belirtildi.

ORTADOĞU'DA GERİLİM TAVAN YAPTI

Ortadoğu'da İran-İsrail gerilimi doruk noktasına çıktı.

İran, Şam'daki büyükelçilik saldırısının ardından "Meşru savunma bir zorunluluktur" açıklamasını yaptı.

ABD medyası, İran'ın 48 saat içerisinde İsrail'e saldırabileceğini iddia etti.

İsrail ise misilleme ihtimaline karşı "tetikte" beklediklerini duyurdu.

13 Nis 2024 - 11:55 - Ekonomi --- Okunma

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