BAL’da bu hafta maç yok

GEBZESPOR DEPLASMANDA

Geçen hafta kent derbisinde Gölcükspor’u uzatmalarda attığı golle 2-1 yenen, şampiyonluk umutlarını son haftalara taşıyan Gebzespor, 21 Nisan’da Uzunköprüspor deplasmanına çıkacak. Gelecek haftanın en önemli maçında Kullarspor ile Feriköyspor karşılaşacak. İl sıralamasında avantaj sağlamak isteyen Kullarspor, Başiskele Stadı’nda Feriköyspor’u yenip, umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. İl sıralamasında en avantajlı takım olan Gölcükspor da sahasında Keşanspor’u konuk edecek.

BAL’DA 27.HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI

21 NİSAN PAZAR

15.00 Kullarspor-Feriköyspor

15.00 Uzunköprüspor-Gebzespor

15.00 Taçspor-Lüleburgazspor

15.00 İFA spor- Yuvacıkspor

15.00 Babaeskispor-Çorluspor

15.00 Sarayspor-Diliskelesispor

15.00 Gölcükspor-Keşanspor