BAL’da bu hafta maç yok

GEBZESPOR DEPLASMANDA
Geçen hafta kent derbisinde Gölcükspor’u uzatmalarda attığı golle 2-1 yenen, şampiyonluk umutlarını son haftalara taşıyan Gebzespor, 21 Nisan’da Uzunköprüspor deplasmanına çıkacak. Gelecek haftanın en önemli maçında Kullarspor ile Feriköyspor karşılaşacak. İl sıralamasında avantaj sağlamak isteyen Kullarspor, Başiskele Stadı’nda Feriköyspor’u yenip, umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. İl sıralamasında en avantajlı takım olan Gölcükspor da sahasında Keşanspor’u konuk edecek.
BAL’DA 27.HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI
21 NİSAN PAZAR
15.00 Kullarspor-Feriköyspor
15.00 Uzunköprüspor-Gebzespor
15.00 Taçspor-Lüleburgazspor
15.00 İFA spor- Yuvacıkspor
15.00 Babaeskispor-Çorluspor
15.00 Sarayspor-Diliskelesispor
15.00 Gölcükspor-Keşanspor