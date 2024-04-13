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BAL’da bu hafta maç yok

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Futbol Federasyonu, bu hafta Bölgesel Amatör Lig’de maç vermedi. Takımlarımızın yer aldığı BAL 2.Grup’taı 27.hafta maçları 21 Nisan Pazar günü oynanacak.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
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GEBZESPOR DEPLASMANDA

Geçen hafta kent derbisinde Gölcükspor’u uzatmalarda attığı golle 2-1 yenen, şampiyonluk umutlarını son haftalara taşıyan Gebzespor, 21 Nisan’da Uzunköprüspor deplasmanına çıkacak. Gelecek haftanın en önemli maçında Kullarspor ile Feriköyspor karşılaşacak. İl sıralamasında avantaj sağlamak isteyen Kullarspor, Başiskele Stadı’nda Feriköyspor’u yenip, umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. İl sıralamasında en avantajlı takım olan Gölcükspor da sahasında Keşanspor’u konuk edecek. 

BAL’DA 27.HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI

21 NİSAN PAZAR

15.00 Kullarspor-Feriköyspor

15.00 Uzunköprüspor-Gebzespor

15.00 Taçspor-Lüleburgazspor

15.00 İFA spor- Yuvacıkspor

15.00 Babaeskispor-Çorluspor

15.00 Sarayspor-Diliskelesispor

15.00 Gölcükspor-Keşanspor

# hafta

13 Nis 2024 - 12:06 - Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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