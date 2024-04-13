Esenyurt’ta Can Dalton saldırısı: 10 milyon lira haraç istediler

Esenyurt’ta haraca bağlanmak istenen iş yeri, bir haftada ikinci kez kurşunlandı. Son olay, gece saat 02.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakasız motosiklet ile iş yeri önüne gelen iki saldırgan iş yerine ateş açarak uzaklaştı. İş yerine 3 mermi isabet ederken, olay da yaralanan olmadı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar camda kurşun izlerine rastlayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.

10 MİLYON LİRA HARAÇ İSTEDİLER

Aynı iş yeri, hafta başında Can Dalton isimli çete tarafından 10 milyon haraç istendiği, verilmeyince de kurşunlanmasıyla gündeme gelmişti.

Kaynak: İHA